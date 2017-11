Und wieder ist ein Jahr vergangen und wir freuen uns in Bad Niedernau wieder eine Adventausstellung zu gestalten. Diesmal findet diese in der Kunst- und Kulturscheune sowie im Backhäusle statt. Beide Gebäude befinden sich in der Badstraße. Wird nicht zu übersehen sein.

Beginn

am Sa. 02.12. ab 14.00 h - 22.00 h

am So. 03.12. ab 11.00 h - 19.00 h

Es wird vieles zu sehen und zu kaufen geben.

Holzarbeiten wie z. B. Lampen, Adventgestecke, Tische,

Marmeladen, Liköre, Kräuter-/Blütensalze, Pralinen, Weihnachtsgebäck, Selbstgestricktes, Sterne, Bilder uvm.

Wir, das sind Michael Eggenweiler, Brigitte Schmid, Birgit Maier und die Frauen der Bastelgruppe Bad Niedernau laden ein zum schauen und staunen. Für das leibliche Wohl sorgt sich die Showtanzgruppe der Narrenzunft Bad Niedernau .