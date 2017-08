Es ist schon obligatorisch, dass während der Adventszeit der Bartensteiner Kreis e.V. Kunstwerke seiner Mitglieder in den Räumen des Schrozberger Schlosses präsentiert. Lassen Sie sich begeistern von der Vielseitigkeit der Werke und seien Sie interessiert.

Während der diesjährigen Adventsausstellung des Kunstvereins Bartensteiner Kreis e.V. zeigen die Mitglieder des Vereins ganz unterschiedliche Objekte in Form, Format und Technik. Das Repertoire umfasst Fotografie, Holzschnitt, Malerei, Assemblagen, sowie Skulpturen in Stein und Arbeiten aus Ton. Während der Vernissage verlost der Bartensteiner Kreis e.V. unter all den anwesenden Gästen ein Bild der Künstlerin Barbara Frohner-Weidner.

Ausstellungseröffnung am Sonntag, 26. November um 11 Uhr