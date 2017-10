× Erweitern Stadtverwaltung Bad Mergentheim Chöre der Münstergemeinde St. Johannes

Zu ihrem alljährlichen Adventskonzert mit Verteilung des Friedenslicht von Bethlehem laden die Chöre der Müsntergemeinde St. Johanens am 17. Dezember ein.

Auf dem Programm steht in diesem Jahr das Weihnachtsoratorium des früheren Kirchenmusikers an, St. Johannes - Oskar Merkle - aus dem Jahre 1951 "In einem kleinen Stall".