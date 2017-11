Adventskonzert

Im Mittelpunkt des diesjährigen Adventskonzertes wird der erste Teil von Georg Friedrich Händels „Messias“ in der Bearbeitung von Wolfgang Amadeus Mozart stehen. Die Aufführung durch Cantus Juvenis gemeinsam mit dem Kammerorchester Neckarsulm und Solisten, findet am Samstag, dem 2. Dezember 2017 um 17.00 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche in Bad Wimpfen statt. Musikalischer Leiter ist Thomas Stapf.