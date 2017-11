Adventszauber im Weingut

Wir laden Sie ein zum "BENZauberhaften Weihnachtsmarkt" in unserer Vinothek und im illuminierten Gutshof.

Schnuppern Sie Adventsluft bei selbstgemachtem Glühwein, Bratwurst vom Rebenholz-Grill und vielen anderen Leckereien, natürlich gibt es auch Wein, Sekt und Edelbrände. Hier finden Sie Ihren Wein für die Festtage, eine schöne Auswahl an hausgemachten Spezialitäten und handgemachten Geschenken und Weihnachts-Deko. Das WEINcafé verwöhnt Sie auch an diesem Tag wie gewohnt mit frischem Kuchen und Torte. Am Abend stimmen wir Sie ein auf die Weihnachtszeit mit Bläser-Ensemble und Chor. Wir freuen uns auf Sie!