Älter werden ist gar nicht so einfach

Alle, die sich der „Generation 60 plus“ zuzählen, können ein Lied davon singen, wie unangenehm es ist, die plötzlich feststellbaren leiblichen und geistigen Einschränkungen zu akzeptieren. Nicht jede/r findet den Weg dazu und endet deshalb in Bitterkeit und Depression. Der Vortrag soll hilfreiche Wege aufzeigen, stattdessen in der Weisheit des Alters und Gelassenheit zu wachsen. So kann auch in dieser Lebensphase zu Lebensfreude gefunden werden. MIt Sr. Brigitte