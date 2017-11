Aera (Maeve / Aleph Music / Innervisions)

Die beiden hätten im Sommer auf unserer Terrasse spielen sollen, war aber hätte hätte Technokette und das Wetter nicht so pralle. Deswegen kurz vor Weihnachten unser Geschenk für die elektronischen Gourmeggles: Area und Love Over Entropy. Aera konnte sich in diesem Jahrzehnt mit seinem innovativen Underground-Sound und VÖs auf dem eigenen Label Aleph oder auf Maeve und Innervisions einen Namen in der globalen Liebhaber-House-Szene machen. Sein Wegbegleiter Love Over Entropy hatte dank Dixon-Treatment einen weltweiten Sommerhit („Tonii“), der zu allen Jahreszeiten immer wieder gerne im Kowa läuft. Mehr Terrassentaugliches Material hat einer wie er, der seit über 20 Jahren produziert, garantiert auf der Festplatte und wir genießen diesen Freitag frei nach Love over Entropy-Motto: Because the universe is perfectly indifferent... this is Love over Entropy. Wie feiern die Liebe, die Unordnung, das fröhliche Chaos und das Leben.