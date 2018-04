Afrika! Afrika! - Die neue Show

× Erweitern Afrika Afrika

Die afrikanische Showsensation kommt zurück!

Afrika! Afrika! – LIVE 2018

Mit über vier Millionen Zuschauern weltweit ist Afrika! Afrika! eine der erfolgreichsten Showproduktionen der letzten Jahrzehnte. Nun kehrt das im Jahr 2005 vom österreichischen Aktionskünstler André Heller erschaffene Live-Spektakel zurück auf die Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gut einhundert Aufführungen in 28 Städten stehen für das Ensemble aus über fünfzig Tänzern, Musikern, Akrobaten und Artisten auf dem Programm. Der neue Regisseur Georges Momboye, langjährige „rechte Hand“ von André Heller, hat eine Show der Superlative kreiert: mit atemberaubender Videokunst und einer professionellen Live-Band schafft er einen fulminanten Spagat zwischen afrikanischer Kultur und modernster Live-Technik. Afrika! Afrika! inszeniert Talent und Temperament des „Kontinents des Staunens“ in einer hochwertigen Bühnenshow, für deren Produktion und Tourneeplanung die renommierten Veranstalter Semmel Concerts, Bayreuth/ Deutschland, und Show Factory, Bregenz/ Österreich, verantwortlich sind.