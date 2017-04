Affentanz und Urwaldzauber

Friedrich-Hölderlin-Schule: Im Urwald ist Elvira los! Frau Doktor Doktor Elvira von Strenge will gemeinsam mit ihren beiden Assistentinnen den Urwald pünktlich zum Urwaldjubiläum herrichten und fällt dabei über alle Pflanzen und Tiere her, die nicht ihrer genormten Vorstellung von Urwald entsprechen. Als sie dabei auch das Fabelwesen Nikodemus aus dem Urwald verbannen will, macht sich Nikodemus gemeinsam mit seinen Freunden Mumba, Timmi und jeder Menge Urwaldtiere auf den Weg zum großen Urwaldzauberer Mufasa. Ob er ihnen helfen kann, Elvira zur Vernunft zu bringen? Die Theater-AG und der Chor der Friedrich-Hölderlin-Schule Asperg entführt große und kleine Zuschauer in einen außergewöhnlichen Dschungel aus singenden Lianen, mutigen Kindern, verschrobenen Professoren, verrückten Affen, großen Zauberern und hinterlistigen Gaunern. Karten gibt es bei den Vorverkaufsstellen des Glasperlenspiels und ab Ende April im Sekretariat der Hölderlinschule. Wir freuen uns auf euch!