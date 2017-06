Afrika Tage Tübingen 2017

Sommer, Sonne, Festivals – was gibt es besseres, als den ganzen Tag die Lieblingsbands unter strahlend blauem Himmel im Beisein der besten Freunde zu genießen? Auch dieses Jahr bietet die heiße Jahreszeit die besten Musikevents von Acapella über Elektro bis hin zum Farbenfest! Wenn die Luft vor Spannung knistert und die Zuschauer mit großen Augen auf die Bühne schauen, wenn die Sonne hell am Himmel leuchtet und das ganze Wochenende im Zeichen der Musik steht, ist endlich wieder Festivalsommer! Hochkarätige Bands aus Deutschland und der Welt geben sich die Ehre, um unter freien Himmel diese ganz besondere Festivalatmosphäre heraufzubeschwören, die den Festivalbesucher noch lange nach dem Konzert im Gedächtnis bleiben wird ! Ob knalliger Elektrosound, virtuoser Gitarrenklang oder spektakuläre Gesangseinlagen - nichts ist so schön, wie unterm Sternenhimmel die Nacht in freudiger Glückseligkeit durchzutanzen und sich ganz den elektrisierenden Rhythmen der Musik hinzugeben. Auch dieses Sommer ist für jeden etwas dabei! Sichern Sie sich noch heute die Tickets!