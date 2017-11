After Christmas Crime Stories

Sie wollen kein „Last Christmas“ mehr hören? Ihnen wird von Glühwein übel und Sie ertragen keine kitschigen Deco-Engel mehr? Schon der Gedanke an Onkel Rupperts letzten Weihnachtsbesuch lässt ihnen das Blut gefrieren und Mordlust regt sich?

Dann sind Sie bei „ Der Detektiv & das Saxophon“ genau richtig!Die ultimative After Christmas Lesung, die auf gnadenlos humorvolle Art alle verbliebenen Leichen unterm Tannenbaum rauskehrt und die Laborproben der Weihnachtsgans richtig zu deuten weiß!Hintersinnige, urkomische und eindeutig kriminelle Geschichten nehmen das auseinander, was vom Fest der Liebe noch übrig geblieben ist.Es war eben wieder „ Mords was los unterm Tannenbaum...!“

Facettenreich und mitreißend gelesen von dem Schauspieler und Sprecher Jo Jung. Subtil und einfühlsam umgarnt das Stuttgarter Jazz Trio Boogaloo die Texte musikalisch und versteht es mit unwiderstehlichem Groove vor dem Jahreswechsel schon mal tüchtig einzuheizen!

Eine musikalische After Christmas Lesung, zur Anwendung bei posttraumatischen Störungen.

Jo Jung:Erzähler

Ruth Sabadino:Saxophon / Gesang

Martin Johnson:Orgel

Christoph Sabadino:Schlagzeug