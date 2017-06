Das Thema Bürgerrechtsbewegung in den USA ist ein aktuelles – auch fünfzig Jahre nach dem Marsch von Selma nach Montgomery. Dabei hatte Martin Luther King Jr. 1965 die schwarze Bevölkerung letztlich gewaltfrei zum Erfolg geführt – der „Voting Rights Act“ sorgte zumindest beim Wahlrecht für Gleichberechtigung. Doch bis heute spielen Rassismus im Alltag, Polizeigewalt und ökonomische Probleme eine große Rolle im Leben von schwarzen Amerikaner/innen. Der amerikanische Fotograf Joshua Rashaad McFadden war beim Jubiläumsmarsch 2015 dabei und zeigt mit seinen ästhetisch ausdrucksvollen Fotografien in Schwarz-Weiß die Geschichten aller Beteiligten, die ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht verloren haben. Joshua Rashaad McFadden ist ein preisgekrönter Fotograf aus Rochester, New York. Er studierte am Savannah College of Art und Design in Atlanta, Georgia. 2015 erhielt er den ersten Platz beim International Photography Award (IPA) für „After Selma“.

Passend zum Thema zeigt das d.a.i. am Mo. 10.7. um 20:00 Uhr den Film “Selma”, der von den Geschehnissen 1965 handelt, als Dr. Martin Luther King die Kampagne des Voting Rights Act anführte.

Einführung: Prof. Dr. Astrid Franke, Abteilung für Amerikanistik, Universität Tübingen

Musik: „dai goes Hip Hop“ Live Crew, im Anschluss Black Music-Party mit Soul & Hip-Hop

Zu sehen von Fr. 23.6. – Sa. 29.7. und 5.9. bis 23.9. jeweils Dienstag – Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag 11–14 Uhr

In Kooperation mit der Abteilung für Amerikanistik, Universität Tübingen