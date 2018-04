After?! - Tanz in den Mai Edition - Saschko & Marius Lehnert

„Wie lange habt ihr heute offen?“ Also heute haben wir noch sehr lange offen. Sonst ist das doch kein richtiger Tanz in den Mai, wenn um 6 Uhr morgens die Musik ausgeht, oder? Eben. So sehen wir das auch.

Deswegen bekommt ihr unsere Extended Tanz-in—den-Mai-Maxi-Version, die Rille läuft bis mittags. Mit Resident-Bestbesetzung, logo. Wer danach immer noch mit dem Bollerwagen und Bierkasten übers Feld rollen will, bitteschön. Wir wollen niemanden aufhalten und niemanden Vorschriften machen. Unser Maibaum ist jedenfalls eine ziemlich knackige Tech-House-Statue und nix anders.

Einlass ab 21 Jahren

Line-up

Saschko & Marius Lehnert