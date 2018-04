After Wasen Clubbing im Krokodil Club - Kirchheim unter Teck✦✦ Gäste in Tracht haben freien Eintritt bis 00 Uhr ✦✦✦✦ 21 April bis 13 Mai 2018 ✦✦Megamäßig abgehen bei der After Wasen Party. Über den Cannstatter Wasen / Stuttgart muss nicht viel gesagt werden. Seit Jahrzehnten feiern jedes Jahr tausende Menschen im größten Volksfest in Baden Württemberg bombastische Parties.Bei der Frühlingsfest - After Wasen Clubbing gibt es im Krokodil Club in Kirchheim unter Teck die volle Ladung Schlager, Ballermann und Mixed Musik für Ohren. Für die richtige musikalische Stimmung sorgen unsere Kroko Resident DJ´s