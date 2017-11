After-Weihnachstmarkt Party mit der Stadtkapelle

Am Samstag, den 2. Dezember ist Party angesagt. Wenn die Stände auf dem Weihnachtsmarkt schließen, beginnt die After-Weihnachtsmarkt-Party der Stadtkapelle. Einlass ist ab 19:30 Uhr in der Turnhalle auf dem Kehlenberg in Wernau.

Die Rock & Soul Coverband Moorland Road wird wie in den letzten Jahren wieder für die Halle rocken. Jung und Alt können bei weltbekannten Hits feiern, tanzen und schwofen. Moorland Road ist Party pur! Die Tanzgruppe Mixed wird mit Showeinlagen zu HipHop, Jazz und Dance für Stimmung sorgen. Im Anschluss wird DJ Red Gef bis in die frühen Morgenstunden die Scheiben auflegen.