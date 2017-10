Der Kult um die 50er-Jahre und die Rockabillys kommt ins Audi Forum. Feiern Sie mit Pomade im Haar, farbenfroher Garderobe und fantastischer Live-Musik von Boppin'B.

Spektakuläre Haartollen. Farbenfrohe Pünktchenkleider. Hartgeschlagene Bass-Saiten - ein Fest für Ohren und Augen.Der Kult um die 50er-Jahre und die Rockabillys kommt ins Audi Forum. Feiern Sie mit Pomade im Haar, dem Kamm in der Hosentasche, farbenfroher Garderobe und fantastischer Live-Musik eine einzigartige Rockabilly-Party. „Boppin’B“ bringen die Tanzfläche zum Kochen. Die fünf Musiker sind eine der erfolgreichsten Rock’n’Roll-Bands des Landes. Ihre unglaubliche Show besticht seit drei Jahrzehnten durch die enorme Spielfreude und Energie der Bandmitglieder. Bei After-Work meets Rockabilly haben alle ihren Spaß, die auf die Musik und den Style der 50er- und 60er-Jahre stehen. Also rein in die Klamotten, Haare stylen und ab ins Audi Forum.