After-Work Partyschiff

Nach dem Feierabend auf's Partyschiff: Eine laue Sommernacht im Neckartal, coole Drinks mit Freunden am Oberdeck und Leckereien vom Barbecue-Grill – dazu ein heißer Musikmix mit DJane E-Star. Was gibt es besseres an einem Freitag Abend?

Um 19 Uhr geht es an der Anlegestelle Stadthalle los zu einer Rundfahrt zwischen den beiden Schleusen, entlang Neckarwiese und Uferpromenade mit fantastischem Ausblick auf die Altstadt und die Heidelberger Wahrzeichen.

Um 20 Uhr kann man an der Stadthalle nochmals zusteigen. Dann geht es Volldampf voraus Richtung Neckarsteinach. Vorbei an Brücken und Schleusen gewinnt man auf dem Schiff immer wieder neue Eindrücke des herrlichen Neckartals. Wenn die Sonne am Oberdeck untergeht beginnt die Party mit DJane E-Star im Bauch des Galerieschiffes. Einlass ab 18:30 Uhr an der Anlegestelle Stadthalle. Infos und Tickets unter www.weisse-flotte-heidelberg.de