Aftershow: DJ Emilio

× Erweitern DJ Emilio

Ladies und Gentlemen, der Chefkoch DJ Emilio serviert nach dem Konzert von Pecco Billo ab ca. 23 Uhr Soul Food und Haute Cuisine. Seine Zutaten sind Hip Hop, Funk, Soul, Jazz, R&B, Reggae, Disco und Elektronisches Allerlei. Cause he can do it in the Mix!

DJ Emilio gibt den Takt an. 1971 geboren, lernte er in den 80er-Jahren, Musik zu lieben. Durch das Plattensammeln kam er 1991 zu seinem ersten öffentlichen Auftritt in Stuttgarts legendärem Kult-Club „Das Unbekannte Tier“ und wurde somit zu einem der Hip Hop DJ Pioniere seiner Stadt. Mitte der Neunziger war er an der Seite von DJ Thomilla derjenige, der in Stuttgart den bis heute existenten Hip Hop-Mittwoch im damaligen „Red Dog Club“ etablierte. Beim freien Radio Stuttgart hatte er die erste Hip Hop Radio Show (Fat Beats on 97) der Stadt. Als Gründungsmitglied von Stuttgarts Künstlerkollektiv "Kolchose" und Geschäftsführer des wichtigsten Hip Hop Plattenladens der Stadt, "Soundshop", wurde er 1996 der Resident DJ des 0711 Clubs, der sich in den darauffolgenden Jahren zu Deutschlands wichtigstem Hip Hop Club entwickeln sollte. Parallel dazu forcierte DJ Emilio seine Produzenten-Karriere und belieferte die lokale Hip Hop Szene mit seinen Beats und RMXs (Die Fantastischen 4, Freundeskreis, Massive Töne, Afrob, u.v.m.). 2000 wurde er A&R des Hip Hop Labels Kopfnicker Records / East West und produzierte für das Label wichtige Charterfolge (Skills en Masse / Kopfnicker - Das Album).Nach einer 3-jährigen Tourphase mit zahlreichen Clubgigs, Tourneen, Festivalauftritten und diversen Events übernahm er mit dem „Soundshop“ seine alte Liebe und führte den Plattenladen bis Mitte 2007. Parallel dazu war er von 2001-2005 Moderator und DJ der „Kopfnicker-Radioshow“ auf Big FM, die wöchentlich die Hip Hop Heads mit Musik, News und Informationen versorgte. Seine Erfahrung, seine musikalische Bandbreite und der Aufbau seiner DJ-Sets haben ihn in Stuttgart und Umgebung zu einem der meistgebuchten und beliebtesten DJs seit Jahren werden lassen. Nach mehr als unglaublichen 2000 DJ Gigs ist er reifer und besser denn je!