Tour Live 2017

Nach einer ausverkauften Tour im vergangenen Dezember melden sich Against Me! zurück und kündigen für den Sommer wieder einige Konzerte in unseren Clubs an. Diejenigen, die befürchteten, in diesem Jahr nicht mehr in den Genuss einer mitreißenden Against Me!-Show zu kommen, können aufatmen, denn im Sommer wird es wieder heiß im Pit, wenn Laura Jane Grace, James Bowman, Inge Johansson und Atom Willard dringliche Rock-Raketen zünden.

Wer die Band einmal live erlebte, den zieht es in der Regel immer wieder Richtung Club. Weshalb, wird auch - in vergleichsweise abgeschwächter Form, aber dennoch eindrucksvoll - über den Genuss des aktuellen Live-Album des Quartetts, "23 Live Sex Acts" klar: Diese Band gehört zu den leidenschaftlichsten Vertretern des politischen Punk-Rock und pumpt gerade auf der Bühne kübelweise Energie in jeden ihrer aussagekräftigen Songs! Unterm Strich war und ist jedes ihrer Konzerte auch das Manifest einer Band, die sich nach nahezu zwei Dekaden im Rock-Geschehen so selbstbewusst und konsequent präsentiert, wie nie zuvor. Also: Willkommen zuhause!