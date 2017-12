Aimm - 2nd Anniversary

Seit zwei Jahren ist jeden Mittwoch alles möglich. Wir hatten die Reisen nach Barcelona, nach Paris, sämtliche Festival Tickets, verschiedene Turniere, Konzertkarten, mehrfach unseren #AIMM-Mini verlost, Professoren der Unis an den Turntables und viele weitere tolle Specials. Wir bedanken uns für 104 ! fette Partys und haben uns für das Zweijährige etwas ganz besonderes überlegt. Lasst euch überraschen! Für alle, die vor 23 Uhr im Perkins Park sind, gibt es ein leckeres Gericht von unserem Küchenchef aufs Haus. Wie jeden Mittwoch gibt es alle Getränke zum halben Preis (außer Cocktails und Jahrgangschampagner). Und noch was ;-) .. wer als Stammgast da ist hat das Codewort ! Regelmäßig kommen heißt also absahnen.. be there oder sei ein Stein ..