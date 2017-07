AIMM - Birthday Night

"Mama, wann bin ich eigentlich geboren?", "Am 3. August mein Kind.",

"Oh, das ist ja ein Zufall, genau an meinem Geburtstag!" – Vong Intelligenz her knapp daneben. Wie fast jeden letzten Mittwoch, bekommen alle Geburtstagskinder

des Monats freien Eintritt inklusive Begleitperson.

Zudem gibt’s für alle Gäste, die vor 23 Uhr die Pforten des Perkins Park durchqueren ein leckeres Essen von unserem #Chef aufs Haus– früh kommen lohnt sich also endlich mal wieder...

Nach wie vor haben wir mittwochs halbe Getränkepreise (außer auf Jahrgangschampagner und Cocktails)