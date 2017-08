“It’s my birthday It’s my birthday I’mma spend my money “ Nicht nur von will. i. am , sondern auch von uns mittlerweile schon ein Klassiker. Geburtstagskinder inklusive Begleitperson haben freien Eintritt .

Zudem gibt’s für alle Gäste, die vor 23 Uhr die Pforten des Perkins Park durchqueren, ein leckeres Essen von unserem #Chef aufs Haus – früh kommen lohnt sich also endlich mal wieder...