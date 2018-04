Hast du Lust mit uns (durch)zudrehen? Dann bist du heute genau richtig bei uns, denn wir drehen mit Euch am Rad, am Glücksrad. Und mit viel Elan und etwas Glück an der Drehscheibe kassierst du vielleicht einen der Hauptgewinn, Freigetränke oder andere Specials.

#AIMM SOUNDSYSTEM:

DJay-Z (I Love College) & Dj Chris David (Perkins Park)

Vom Getränkerabatt ausgenommen sind Cocktails & Jahrgangschampagner.

#AIMM SPECIALS:▶︎ 50% auf alle Drinks & Flaschen▶︎ Gratis Essen bis 23 Uhr