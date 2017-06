Air Guitar Championship BW

× Erweitern Air Guitar

(Luft-) Gitarrenspieler aufgepasst!!! Am 21. Juli findet in der halle02 die Air Guitar Championship Baden-Württemberg statt. Bereits im Jahr 2013 haben wir die Meisterschaft ausgetragen und dieses Jahr hast DU die Chance zu zeigen, dass du der beste Luftgitarrist bist! Du willst mitmachen. Dann bewirb dich jetzt mit einer kurzen Mail (an kontakt@halle02.de Betreff: Luftgitarre) und gewinne eine Fahrt zur deutschen Meisterschaft nach München am Sa. 29. Juli 2017 im Club Backstage (inkl. Anreise und Übernachtung!). Und wer dort die Deutsche Meisterschaft gewinnt reist weiter zur Weltmeisterschaft in Oulo Finnland (23. August 2017).

Alles was du machen musst ist dich anmelden, die Jury mit zwei krassen Auftritten von deinem Talent überzeugen und einfach die Bühne rocken! Zuerst mit einem selbstausgewählten Stück (welches du selbst auf einer CD mitbringen musst / Dauer des Liedes 60 Sekunden), danach performen alle Teilnehmenden einen Song der vom Veranstalter gewählt wird. Also nichts wie ran- schnapp dir deine Luftgitarre und ab in die halle02!