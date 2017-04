Aire Latino

Dass im Weltladen Produkte aus aller Welt zu fair gehandelten Preisen verkauft werden, dürfte sich in den 40 Jahren seines Bestehensherumgesprochen haben. Der heutige Abend steht nicht im Zeichen politischer Argumentationen, sondern widmet sich allein der Musik. AireLatino entführt die Zuhörer auf eine musikalische Reise durch Südamerika, in die Weltgegend von Bossa-Nova, Samba, Choro, Son, Cha-Cha, Bolero und Milonga. Neben traditionellen Stücken spielt AireLatino auch Eigenkompositionen. Ohne Berührungsängste vermischen sich Elemente von Latin mit Jazz, Funk und Klassik zu etwas Neuem und klingen erfrischend und "unerhört". AireLatinokreuzt pure Lebensfreude mit intelligenter Musikalität und Entertainment. Heraus kommt Weltmusik - nicht Folklore, Inspiration – nicht Imitation. Südamerikanische Produkte vom Weltladen werden das Event abrunden, freuen Sie sich also auf einen Abend der Sinne – Augen, Ohren und Geschmack, und vor allem viel "Latin Spirit".www.andrej-lebedev.de