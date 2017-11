AJ Tracey (London) - live

AJ Tracey steht nach drei EPs und einem Rinse-Co-Sign im Begriff, als 22-Jähriger Sohn einer Musikerfamilie (der Vater war Rapper, die Mutter DJ) zum nächsten Rap-Exportschlager des Vereinigten Königreichs zu mutieren. Energetische Performances, geschult durch die Pirate-Stations der Insel, dürften für den My-Team-Paid-Homie eine Leichtigkeit sein. Anfang Dezember ließ er auf Facebook nebenher verlautbaren, sein Studium der Kriminologie zu Gunsten einer Rap-Karriere abgebrochen zu haben. Somit sollte auch genug Luft übrig sein, das Freund & Kupferstecher mit seiner hypnotischen West-London-Delivery im Alleingang durchzupusten. „Buster Canon, blow up the room!“ AJ Tracey gehört zu den aufstrebenden Künstlern im Grime-Game. Obwohl er gerade mal drei EPs veröffentlicht hat, zählen schon sehr Prominente zu seinen Kollaborateuren und Bewunderern. Mit A$AP Rocky hat AJ Tracey schon zusammen gearbeitet, der Kanadier Drake ist Fan seiner Musik. Das macht nicht nur Oma und die Eltern stolz, sondern AJ Tracey zu einem Künstler, den wir gerne bei uns in Stuttgart begrüßen.