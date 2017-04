Akademiekonzert Va+Vb

Akademiekonzert VaSchubert & Mozart

Einführung: 18:15 UhrDr. Henning BeyFranz Schubert:Messe G-Dur D 167Sinfonie Nr. 5 B-Dur D 485Wolfgang Amadé Mozart:Rezitativ, Arie und Cavatine"Ah, lo previdi ? Ah, t?invola ? Deh, non varcar" KV 272Krönungsmesse C-Dur KV 317Mozarts Musik hat für Schubert bereits ziemlich früh eine große Rolle gespielt, für die eigenen Kompositionen wie für sein gesamtes Lebensverständnis. 1816 schreibt der Neunzehnjährige in sein Tagebuch: "O Mozart, unsterblicher Mozart, wie viele, o wie unendlich viele solche wohlthätige Abdrücke eines lichtern bessern Lebens hast du in unsere Seelen geprägt." In seiner 5. Sinfonie aus demselben Jahr klingt denn auch besonders deutlich eine Auseinander-setzung mit Mozarts Musik durch. Und auch wenn sich beide persönlich niemals begegnet sind: Mit Schuberts "G-Dur-Messe" von 1815 und zwei der letzten Salzburger Werke des jungen Mozart holen wir in unserem Akademiekonzert diese Begegnung auf musikalischem Wege nach.Regula Mühlemann | SopranMichaela Selinger | AltJussi Myllys | TenorTareq Nazmi | BassGaechinger CantoreyStuttgarter KammerorchesterHans-Christoph Rademann | Leitung