Akkordeonverein entführt in die Welt der Filmmusik

Gemeinsam mit dem Duo „Du & Ich“, alias Peter Anders und Astrid Wenzl, entführt der Akkordeonverein Wernau seine Gäste bei seinem Herbstkonzert am Samstag, 18. November in die Welt von Musical und Filmmusik. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr in der Stadthalle im Quadrium. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.

Die Konzertbesucher dürfen gespannt auf ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzert mit Akkordeon, Gesang, Klavier und mehr. „Tanz der Vampire“, „Star Wars“ oder irische Folkmusik versprechen einen unterhaltsamen Abend. Ein besonderer Höhepunkt des Programms ist das Duo "Du & Ich". Peter Anders hat bereits an zahlreichen Musicals mitgespielt und wird zusammen mit Astrid Wenzl am Klavier gefühlvolle Momente des Musical-Gesangs präsentieren.