Artenvielfalt in Park, Gewächshaus, Wiese und Teich

Am diesjährigen GEO-Tag der Natur beteiligt sich die Universität Hohenheim mit einer Vielzahl an Aktionen und Führungen.

Prof. Dr. Johannes Steidle und Dr. Helmut Dalitz geben eine Einführung in das Thema Artenvielfalt, das Sammlungsgewächshaus hat den ganzen Nachmittag geöffnet und lädt mit Infoständen und Sitzgelegenheiten ein, sich zu informieren. Außerdem gibt es Einblicke in die Arbeit der Gärtner, Führungen zu Themen wie der Vogelwelt in den Hohenheimer Gärten oder die Bedeutung der Wiesen für die Artenvielfalt und ein Mitmachprogramm für Familien zur Artenvielfalt in Teichen und Tümpeln.

Treffpunkt für alle Führungen und Aktionen ist am Sammlungsgewächshaus.

Sonntag, 18. Juni 2017, Führungen ab 8:00 Uhr, Gewächshaus geöffnet ab 12:00 Uhr, Universität Hohenheim, Sammlungsgewächshaus, August-von-Hartmann-Straße, 70599 Stuttgart

Führung „Vielfalt auf engem Raum – die Vogelwelt in den Hohenheimer Gärten“ mit Dr.-Ing. Ulrich Tammler, NABU-Gruppe Stuttgart e.V., 8:00 – 10:00 Uhr

Führung „Wie erhalten wir die Artenvielfalt – die vielfältigen Arbeiten der GärtnerInnen im Sammlungsgewächshaus“, Gärtnermeisterin Karin Bühler, 10:00 – 11:00 Uhr

Führung „Phylogenetisches System – klingt kompliziert, ist es nur manchmal. Einblicke in unsere tägliche Arbeit hinter verschlossenen Türen“, Gärtnermeisterin Johanna Prillwitz, 11:30 – 12:30 Uhr

Familienprogramm „Kleiner Tümpel, große Vielfalt?“ für Kinder ab 8 Jahren, Hans Christian Stotzern, Amt für Umweltschutz, 13:30 – 15:30 Uhr

Familienprogramm „Teich und Wiese entdecken für Familien“, Maria Ruland, NABU Gruppe Stuttgart e.V. und Werner Rathgeb, Amt für Umweltschutz, Wiese 13:30 – 15:00 Uhr, Teich 15:30 – 17:00 Uhr

Führung und Demonstrationsversuch „Blühende Wiesen“, Mitarbeiter des Instituts für Zoologie der Universität Hohenheim, der Hohenheimer Gärten und des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart, 13:00 – 16:00 Uhr

Führung „Artenvielfalt der Hohenheimer Wiesen – stark gedüngt und artenarm oder nährstoffarm und artenreich“, Prof. Dr. Reinhard Böcker, Universität Hohenheim, 14:00 – 15:00 Uhr