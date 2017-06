Aktionswoche - Queere Kämpfe verbinden

Programm:14–16 Uhr: Meet & Greet/Open Space mit Patches, Büchertisch und Kuchen

16–18 Uhr: Vortrag zu Rassismus & Homofeindlichkeit

18–19:30 Uhr: Filmvorführung ‘Kumu Hina – A Place in the Middle’ (ca. 30min, OV Englisch)A PLACE IN THE MIDDLE is the true story of a young girl in Hawaiʻi who dreams of leading the boys-only hula group at her school, and a teacher who empowers her through traditional culture. This kid-friendly educational film is a great way to get students thinking and talking about the values of diversity and inclusion, the power of knowing your heritage, and how to prevent bullying by creating a school climate of aloha – from their own point of view!(Text von http://aplaceinthemiddle.org)

20 Uhr–ca. 22 Uhr: Queerer Aktivismus in Würzburg: Fragen des solidarischen ZusammenlebensIn Zeiten von AfD, Trump und besorgten Eltern werden wieder einmal Rechte von LGBTIQA* angegriffen. Aber anstatt in dieser Situation zu verlangen, dass sich alle hinter der Ehe für Alle vereinen, wollen wir Räume schaffen um Bündnisse auszuhandeln. Wir wollen fragen, wie Kämpfe gegen Trans- und Interfeindlichkeit mit denen gegen Homofeindlichkeit verknüpft werden können, wie eine solidarische Community aussieht und wie Queere Kämpfe im Verhältnis zu antirassistischen, anti-ableistischen und feministischen stehen. Hierzu werden verschiedene Aktivist*innen aus und um Würzburg in Dialog treten. Ziel ist es dabei auch Brücken zwischen Generationen zu bauen und Verbindungen zwischen Gestern, Heute und Morgen zu zeichnen.

präsentiert von Pervers & Solidarisch, Gleichstellungsreferat der StuV Würzburg, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben!