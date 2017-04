Aktiv gegen Sexismus und Rassismus

Sexismus ist in Deutschland Alltag. Betroffene erleben diese Form von Diskriminierung im Beruf, in Beziehungen, in der Freizeit und auch in Räumen, in denen sie es nicht vermuten. Sich gegen sexistische Äußerungen zu äußern, kann schwierig sein, insbesondere wenn eine eigene Betroffenheit vorliegt. Das Argumentationstraining bietet Frauen die Möglichkeit, sich auf unterschiedliche Arten in der Positionierung gegen Sexismus auszuprobieren. Es gibt Raum, über eigene Erfahrungen zu sprechen und gemeinsam bestärkende Gegenstrategien zu entwickeln. Gesamtgesellschaftlich ist die Auseinandersetzung mit Sexismus oft untrennbar mit der über Rassismus verbunden. Deshalb wird im Seminar ein mehrdimensionaler (‚intersektionaler‘) Blick auf das spezifische Zusammenwirken von Sexismus und Rassismus in Deutschland gelegt.Das Argumentationstraining ist multimethodisch angelegt und setzt auf aktive Beteiligung.

Status: Anmeldungen werden entgegengenommen

Zielgruppe: Frauen

Datum: Freitag, 19. Mai 2017 - Sonntag, 21. Mai 2017

Seminarnummer: 32/20/17 (Bei Rückfragen bitte angeben)