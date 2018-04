Von 18 bis 24 Uhr laden die Geschäfte zum Bummeln durch die Einkaufsstadt ein. Dabei erleben Sie eine Einkaufsmeile, die für einen kurzweiligen Abend sorgt.

Bei der "Italienische Nacht" am Eiscafé Riviera oder beim Hoffest der Metzgerei Herkert ist immer für beste Stimmung gesorgt. Stärken Sie sich an verschiedenen Grillstationen der örtlichen Metzgereien und Vereinen mit einem saftigen Steak oder einer leckeren Grillbratwurst. Genießen Sie zum Sonnenuntergang einen Drink an der Cocktailbar. Alle Lokale bieten an diesem Abend eine besondere Speisekarte an.

Auch das besondere Einkaufserlebnis kommt in der Aktivnacht nicht zu kurz. Alle Geschäfte haben für Sie bis 24 Uhr geöffnet und bieten neben speziellen Angeboten auch kleine Überraschungen wie z.B. ein Gläschen Sekt oder Bowle.