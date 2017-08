Al Jones Blues Band

× Erweitern Al Jones Band

Mehr als drei Jahrzehnte ist Al Jones in Deutschland und Europa unbestritten ein Top Act in Sachen R&B. Mit vielen Großen hat er zusammengearbeitet: Champion Jack Dupree, Willie Mabon, Tommy Tucker, Sonny Rhodes, Louisiana Red, war Opening act für B.B. King und Jonny Winter. Die amerikanische Fachzeitung 'Livin' Blues' hat Al Jones und seiner Band schon vor Jahren bestätigt, dass es außerhalb der Vereinigten Staaten nichts Vergleichbares gibt. Obwohl sein Name immer mit dem Blues der alten Schule verknüpft wird, ist seine Musik hörbar in Bewegung und immer öfter experimentiert Al Jones mit neuen Formen. Er versucht nicht, den Blues neu zu erfinden, sondern er ist zeitgemäß, lebhaft, tief, mit Raffinesse und voller Leidenschaft.

www.aljones.de(link is external)

Die neue CD “ In time, right time, any time“ veröffentlicht im Oktober 2016“In time, right time, any time”… Zeit. Im Lauf der Zeit. Zeitbegriffe, die auch auf den stilistischen Wandel der Musik von Al Jones Anwendung finden. Obwohl sein Name immer mit dem Blues der alten Schule verknüpft wird, ist Al Jones auch immer auf dem Weg, seine Musik weiter zu entwickeln. Die Musik auf der neuen CD ist hörbar in Bewegung, das ist natürlich immer noch Blues, manchmal auch das gute alte 12-Takte-Format, aber sehr oft und immer öfter experimentiert Al Jones mit neuen Formen. Das bedeutet nicht, dass er den Blues neu zu erfinden versucht. Sein Blues ist zeitgemäß, lebhaft, tief, mit Raffinesse und voller Leidenschaft. Diese Musik ist in erster Linie keine Frage von harmonischen Strukturen, sondern eine Sicht der Dinge, eine sehr persönliche Haltung, die sich in und mit der Zeit ändert. Darum ändern sich auch Musiker und damit ihre Musik.

Besetzung:Al Jones - g, vocYvonne Isegrei - g, vocBernhard Schönke - bassBjörn Kellerstrass - drums