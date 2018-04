Seit drei Jahrzehnten ist Al Jones in Deutschland und in Europa ein Maßstab, wenn es um R&B geht. Mit vielen Großen hat er zusammengearbeitet: Champion Jack Dupree, Willie Mabon, Tommy Tucker, Sonny Rhodes, Louisiana Red. Opening act für B.B. King und Jonny Winter. Konzerte, Tourneen und Festivals.Die amerikanische Fachzeitung `Livin` Blues` hat Al Jones und seiner Band schon vor Jahren bestätigt, dass es außerhalb der Vereinigten Staaten nichts Vergleichbares gibt. Al Jones ist unbestritten ein Top Act in Sachen R&B.

Support: The4Evertones

The4Evertones aus Tübingen - Was passiert, wenn sich vier erfahrene Musiker aus völlig unterschiedlichen Musikrichtungen zusammentun, um eine Instrumentalband zu gründen? Richtig: Es wird spannend!