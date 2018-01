Alain Frei "Mach Dich frei!"

Der gebürtige Schweizer Comedian Alain Frei meldet sich mit seinem dritten Erfolgsprogramm eindrucksvoll zurück.Ganz nach dem Motto seines aktuellen Solos "Mach Dich Frei" durchbricht er alte Lachgewohnheiten und macht sich auf zu neuen Humorsphären. Dabei stellt er sich den wichtigen Fragen der Menschheit: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was ist eigentlich ein "Schmutzli"?Was in der Welt passiert, holt er auf die Bühne und legt den Finger charmant und frech in die offenen Wunden der Gesellschaft. Und auch seine Heimat kommt dabei nicht zu kurz. Langsam, süß und vor allem neutral – das ist die Schweiz! Ohne Tabus, dafür aber mit viel Humor und Ironie, räumt Alain mit so allerhand angestaubten Vorurteilen auf.Der Gewinner zahlreicher Comedy-Preise macht auf seiner Tour durch Deutschland macht Alain auch in Brackenheim Halt. Also lehnt euch zurück und macht euch bereit, wenn Alain uns am 03. Februar lustige Einblicke in das Leben eines Schweizers in Deutschland gewährt