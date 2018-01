Alain Frei meldet sich zurück! Ganz nach dem Motto „Mach dich frei“ bestreitet er neue Wege in der Comedy, durchbricht alte Lachgewohnheiten und macht sich auf zu ganz neuen Humorsphären.

Dabei ist der gebürtige Schweizer irgendwie so gar nicht schweizerisch. Frech, modern und ohne Tabusräumt er mit so allerhand Vorurteilen auf und beweist, dass Schweizer alles andere als neutral sind.Mit viel Charme legt er den Finger in die offenen Wunden der Gesellschaft und das ohne moralischenZeigefinger.