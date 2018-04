Die junge Gruppe schaffte es schnell, sich aus der lokalen Szene heraus und auf internationale Bühnen zu spielen, ohne überhaupt ein Album veröffentlicht zu haben!

Der erste Release der Band, die EP „Values & Virtues“ (Redfield Records), erschien Anfang 2015 und sollte der Grundstein ihrer bisherigen Karriere werden. Sie beinhaltete ganze neun Songs, inklusive ‚Phantoms‘ mit einem Gastauftritt von Michael McGough (Being As An Ocean). Ende 2016 wurde „Values & Virtues“ über Go With Me Records für den japanischen Markt veröffentlicht.

Seit dem Europa-Release spielten ALAZKA vier Europa-Tourneen, darunter ihre eigene Headliner-Tour und die Impericon Never Say Die!-Tour. Außerdem erfolgten zahlreiche Auftritte auf namhaften Festivals, u.a. Southside Festival, Graspop Metal Meeting, Summer Breeze, und Shows mit Genre-Größen wie Parkway Drive und The Ghost Inside. Im Januar 2016 stieß dann Kassim Auale als zweiter Sänger zur Band und vervollständigte sie somit mit dem einzigen Teil, der ihr bisher noch gefehlt hatte: Klargesang. Kassim war das fehlende Puzzleteil, nach dem sie so lange gesucht hatten, um ihre Visionen und Träume bezüglich ihres musikalischen Stils endlich verwirklichen zu können. Die Band begann im April 2016 mit dem Schreiben ihres Debüt-Albums „Phoenix“ und startete die Aufnahmen dann bereits im Juli 2016 in den Treehouse Studios in Derbyshire, Großbritannien.

Der musikalische Stil der Band zeichnet sich vor allem durch differenzierte Klänge und Kontraste aus; die Liebe zum Detail steht dabei stets im Vordergrund. Mit einem alles umfassendem Sound, Rock-Riffs wie auch Funk-Elementen sowie aufregenden Solos und vielem mehr, haben die Gitarren-Riffs viel und für Jedermann etwas zu bieten. Anstatt nur die Grundbasis für die Songs zu bilden schaffen es Bass und Schlagzeug sogar, die Gitarren-Sounds zu vervollständigen und noch weiter hervorzuheben, um das Beste aus ihrem Klang herauszuholen! Es scheint als wäre ALAZKAs Sound gerade deshalb so interessant, weil jedes Instrument etwas ganz Eigenes zu machen scheint – doch im Grunde genommen ist es genau die Kombination aus allem, die die Songs so besonders und einzigartig macht! Ähnlich verhält es sich auch mit dem Gesang. Auch hier arbeiten ALAZKA mit dem Kontrast zwischen Tobis emotionalen und klaren Screams und Kassims Stimme, die sich von ruhigen und feinen Tönen bis hin zu einem kraftvollen Aufschrei purer Leidenschaft erstrecken kann, wenn er voll aus sich herausgeht. Doch auch hier ist es vor allem die Verbindung von beiden Stimmen, die die Vocals von ALAZKA ausmachen. Am 29. März 2017 verkündete die Band, dass sie von nun an den alten Namen hinter sich lassen und als ALAZKA weitermachen wird. Auf den Namenswechsel folgten weltweite Plattenverträge mit SharpTone Records und Arising Empire sowie die Veröffentlichung der ersten Single unter neuem Namen: „Empty Throne“.

www.alazkaofficial.com