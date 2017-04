Der zweifache Grammy-Preisträger Albert Lee kehrt nach Europa zurück, diesmal in Begleitung seiner großartigen amerikanischen Band – J.T. Thomas (Keyboards), Will MacGregor (Bass) plus ein Schlagzeuger.

Als zweifellos einer der besten Gitarristen der Welt, ist Albert außerdem ein exzellenter Klavierspieler und sehr guter Sänger. Er hat eine sehr gefühlvolle Stimme, mit der er aber genauso gut auch rockig ‘Gas geben’ kann.

Er hat den Song Country Boy mitkomponiert und hat viele weitere Songs geschrieben. Immer in großer Nachfrage bei anderen Künstlern, hat er unzählige Sessions weltweit gespielt. Er hat mit vielen der besten Künstler in der Musikbranche gearbeitet, inklusive Glen Campbell, Dave Edmunds, Bobby Bare, Joan Armatrading, Ricky Scaggs, Joe Cocker, Willie Nelson, Linda Ronstadt, Rodney Crowell, Vince Gill, Travis Tritt, The Blue Caps, Robert Wells und Earl Scruggs.

Im November 2002 trat Albert mit anderen Weltklasse-Künstlern in der Royal Albert Hall bei dem ‚Concert for George‘ auf, eine Hommage an George Harrison. Im Jahr 2007, 2010 und 2013 gastierte Albert bei Eric Clapton’s Crossroads Festival in Chicago. Im Jahr 2014 trat Albert bei einem Tribut-Konzert der Everly Brothers auf, inszeniert von der Rock n Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio. Er sang atemberaubende Duette mit Emmylou Harris, Peter Asher und Alison Morer. 2015 spielte Albert im London Palladium und Clyde Auditorium im Rahmen der Jerry Lee Lewis 80. Geburtstags-Konzerte.

Zu Ehren von Albert und zur Feier seines 70. Geburtstags fanden im März 2015 zwei ausverkaufte Konzerte in der Cadogan Hall in London statt. Zahlreiche Stars und Freunde waren ebenfalls anwesend und feierten mit ihm.