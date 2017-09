Albert Lee, die lebende Gitarrenlegende, der zuverlässige Sideman, wird nun endlich als Bandleader auf Tour gehen, der sein „eigenes Ding“ macht. Auf Tour, mit seiner in Los Angeles beheimateten Band, gewinnt er immer neue Fans und gibt ihnen 2017 was sie schon immer wollten: Albert Lee als Albert Lee.

2015 hat Albert Lee die Band „Hogan´s Heroes“ verlassen, welche er als angekündigter Gastkünstler begleitet hat. Inzwischen ist Albert mit seiner eigenen Band, bestehend aus JT Thomas (keyboards), Jason Smith (drums) und Will MacGregor (bass) unterwegs.

Albert Lee spielte mit Künstlern wie den Everly Brothers, mit Eric Clapton, mit Emmylou Harris zusammen und in Joe Cockers Band. Zwar hatte Lee einen Solokünstler Vertrag mit Polydor, doch zu diesem Zeitpunkt schneiten die Angebote nur so herein und Albert trat gefühlt überall und jederzeit auf – mit Jackson Brown, Bo Diddley oder auch Herbie Mann. Seine meist beachtete Performance jedoch war auf Eric Claptons Album "Just one Night" und der darauffolgenden Tour. Auch als die Everly Brothers sich für ein Konzert, ein Live Album und ein Konzertvideo wiedervereinten, war Albert mit von der Partie.

Lees Solokarriere währte durch die späten Achtziger mit "Speechless" (1987) und "Gagged but not Bound" (1988), beide beim Label MCA veröffentlicht und von Kritikern hochgelobt. Auch nach 2000 nahm er Solomaterial auf, beispielsweise das Country/Rockabilly Album "Heartbreak Hill" für Sugar Hill 2003. Im selben Jahr veröffentlichte Castle Records eine Albert Lee Retrospektive, die Compilation "That´s All Right, Mama". Ein zweites Sugar Hill Album, "Road Runner", folgte 2006. Alberts neuste Veröffentlichungen (2015) beinhalten die "The Highwayman"-CD und die Live-"70th Birthday Celebration"-DVD. Nicht nur Albert Lee ist auf diesem Double Disc Set zu bestaunen, man kann auch die unvergessenen Auftritte von Bill Wyman, Dave Edmunds, Gary U.S. Bonds und anderen großartigen Künstlern bewundern. Eine fantastische Präsentation von Alberts derzeitigen Performances. Furioses Gitarrenfeuerwerk und einzigartige Stimme - kurzum - Albert Lee performt darauf seine Lieblingssongs.

Albert Lee ist zweifacher Grammy-Preisträger. Die Auszeichnungen hat er zusammen mit Brad Paisley und Earl Scruggs gewonnen. Drei weitere Male war er dazu für den Grammy nominiert. In seinem 5. Jahrzehnt seiner Künstlerkarriere ist Lee in den Bund der tatsächlich raren Virtuosen seiner Zeit aufgestiegen, auf drei Kontinenten bei Fans, Presse und Veranstaltern gefragt und er lebt das Leben eines Profimusikers, das sich die viele seiner Kollegen nur erträumen können.