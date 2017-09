Albrecht Dürer - Seine Meisterstiche

Albrecht Dürer gilt als einer der bedeutendsten Künstler in der Geschichte der Kunst. In seinen technisch brillanten Kupferstichen „Ritter, Tod und Teufel“, „Melencolia I“ und „Hieronymus im Gehäuse“ aus den Jahren 1512/14 spiegeln sich nicht nur die Ängste, sondern auch das Wissen und Können seiner Epoche wieder. Schon zu Dürers Lebzeiten galten sie als „Meisterstiche“ und waren nicht nur in Künstlerkreisen Kultobjekte, sondern auch in fürstlichen und bürgerlichen Kabinetten.