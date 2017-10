Albrecht & Monika - Dinnershow

× Erweitern Albrecht & Monika

In diesem Jahr soll alles glatt laufen. Dieses Jahr würde sich Monika Wilmerle Weihnachten nicht verderben lassen. Weder von ihrem renitenten Ehemann Albrecht, noch von der Mutter im Heim oder anderen unvorhersehbaren Katastrophen. Alles ist vorbereitet, bis ins Kleinste generalstabsmäßig geplant und sollte ablaufen wie an der Weihnachtskordel gezogen. Doch schon bei den ersten, zarten Vorbereitungsversuchen zerstreitet sich das Ehepaar wie in jedem Jahr. Rettungslos.

Jetzt reicht es Monika Wilmerle endgültig. Eine Weihnachts-Therapie muss her…dem Weihnachtsverweigerer Albrecht psychologisch zu Leibe gerückt werden. Dass damit das komplette Familienleben aus den Fugen gerät, hat ja keiner ahnen können.

Aus dem wahren Leben gegriffen und wie immer kongenial orchestriert von Christof „Sigmund“ Brill. Mit den bekannten Capitol-Stars Susanne Back und Sascha Kleinophorst. Dazu wird von der Küche ein 4-Gänge Weihnachtsmenü serviert, das garantiert ganz therapiefest und festlich auf den Tisch kommt.

Erleben Sie die Weihnachts-Dinnershow von Albrecht und Monika. Und sichern Sie sich jetzt schon Ihre Karten.

Das 4-Gänge Menü:

Vorspeise: Feine Erbsen Minz-Suppe

Zwischengang: Winterlicher Salat mit verschiedenen Körnern und Balsamico Dressing

Hauptgang: Gänsekeule mit Knödel und Rotkraut

Vegetarischer Hauptgang: Vegetarischer Tortellini-Auflauf

Dessert: Mascarpone-Creme mit Apfel-Calvados und Amarettini-Streusel