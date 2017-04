Der Bandleader des Neo Magazin Royale live im KarlstorbahnhofAlbrecht Schraders Leben dreht sich in einem Maße um Musik, dass einem schwindelig werden kann. Letztes Jahr veröffentlichte er auf Staatsakt die EP „Leben in der Großstadt“, deren Titelsong sich im Laufe der Zeit zu einem viel beachteten Szenehit entwickelt hat. Auf der anschließenden Kurz-Tournee erwies sich der Musiker zudem als versierter, wortgewandter Entertainer, der es versteht, das Publikum durch Witz und Esprit in seinen Bann zu ziehen.Nebenher fand der gebürtige Hamburger mit Wohnsitz in Köln Zeit, Klavier auf dem neuen Album von Pete Doherty zu spielen. Auf der Herrenmagazin-LP „Sippenhaft“ ist der vielseitige Musiker in der Funktion als Pianist und Gitarrist zu hören. Damit nicht genug, ließ er es sich nicht nehmen, Theatermusik für das Theater Bremen zu komponieren. Abgerundet wird diese fast schon maßlos anmutende Aktivität dadurch, dass Albrecht Schrader zusammen mit Lorenz Rhode als musikalischer Leiter des sogenannten Rundfunktanzorchesters Ehrenfeld fungiert, hinter dem sich nichts Geringeres verbirgt als die Showband des Neo Magazin Royale, das bekanntlich von Jan Böhmermann moderiert wird. Letzterer hat sich schon vor Monaten dem Ziel verschrieben Albrecht Schrader zum Superstar zu machen. Da ist es sicher hilfreich, das Anfang Mai endlich Schraders Album "Nichtsdestotrotzdem" erscheint.„Nichtsdestotrotzdem“ sucht nach Ambivalenz und findet sie in dezent und subtil in Szene gesetzten Gegenüberstellungen. Gerade im Modus der aufzählenden Aneinanderreihung von Unvereinbarem, den Albrecht Schrader auf diesem Album durchgängig als Stilmittel der Konfrontation zwischen Form und Inhalt etabliert, wird bewusst der Eindruck kreiert, dass etwas nicht ganz stimmig ist. Aber, damit wir uns nicht falsch verstehen: hier geht bei aller Tendenz zu musikalisch-textlicher Exzentrik immer um Popmusik im emphatischen Sinne: in „Die Form“ singt Albrecht Schrader gar die universal verständliche, inklusionistische Zeile „lalalalala“. Mehr Pop geht nicht.