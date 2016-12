In diesem Kurs werden wir uns intensiv über den Inhalt des umfangreichen Werkes austauschen und feststellen, dass der Autor es meisterhaft versteht, uns mit Witz und brillanter Sprache durch die verworrene Geschichte zu führen.

Der Roman von Alessandro Manzoni ist einer der Klassiker der italienischen Literatur; die Geschichte eines jungen Brautpaares aus der Nähe von Mailand im 17. Jahrhundert, das sich gegen Intrigen, Gewalt und Schicksalsschläge durchsetzt und am Ende doch seine Hochzeit feiern kann. In der gelungenen Übersetzung von Burkhart Kroeber führt uns Manzoni nach Oberitalien, das durch Hungersnöte und Pest, Kriege und Standesdünkel geprägt war. Überraschend witzig und humorvoll entwickelt der zunächst augenscheinlich "dicke Wälzer" eine starke Dynamik und Anziehungskraft, die uns mit Witz und sprachlicher Brillanz den Alltag der Menschen im 17. Jahrhundert schildert. Dieses Buch ist zu Recht in Italien auf der Liste der Pflichtlektüre in den Schulen, zumal der Autor und sein Werk schon von Goethe lobend erwähnt wurden.

Vor dem ersten Termin bitte folgende Übersetzung lesen: Alessandro Manzoni. Die Brautleute. Deutsch von Burkhart Kroeber, dtv.

4 Termine:

Fr. , 13.01.201710:30 - 12:00 Uhrvhs, Schulungsraum 115

Fr. , 20.01.201710:30 - 12:00 Uhrvhs, Schulungsraum 115

Fr. , 27.01.201710:30 - 12:00 Uhrvhs, Schulungsraum 115

Fr. , 03.02.201710:30 - 12:00 Uhrvhs, Schulungsraum 115