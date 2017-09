Augen auf und Säbel gekreuzt: Die einzig wahren Heavy Metal-Piraten aka ALESTORM entern wieder das Festland! Und sie sind zurück, um Jubiläum zu feiern. Album Nummer fünf: „No Grave But The Sea“. Also Fass angestochen und lasst den Rum in Strömen fließen für die gewaltigste Party-Maschine. Keine andere Band schafft es Folk Metal so packend zu inszenieren, und dabei komplett unbeeindruckt vom eigenen Meisterwerk zu sein. „Dumme Songs, um betrunken zu werden“ – so verstehen ALESTORM ihr Schaffen. Dabei feiern sie in meisterhafter Klasse einen wilden Wellengang aus Akkordeon, Geigen, brummenden Bläsern und prachtvollem Flötenspiel. Ein Rausch, der untersetzt wird von hitzigen Verfolgungsjagden ihrer rasend schnellen Power Metal- und Solo-Gitarren. „No Grave But The Sea“ ist der Soundtrack für den heftigsten Seegang eures Lebens. Kein Sicherheitsnetz. „A pirate life is simple: We drink and steal and kill.“ Hoch die Flasche Rum und auf eine neue Schatzsuche wahnwitziger Folk-Gelage angestoßen!