× Erweitern Alex Breidt

»Stimme, Gitarre...keine Kompromisse« – unter diesem simplen Motto tritt Alex Breidt, charismatischer Singer-Songwriter aus dem Saarland, bei »Talaue Rockt« beim VfL-Biergarten auf. Mit im Gepäck hat er eine Mischung aus ausgewählten Covers sowie selbstgeschriebenen Songs – darunter seinen aktuellen Radiohit »Unterwegs«. Als Special Guest tritt eine in Waiblingen sehr bekannte Persönlichkeit auf: Tom Vuk, Chef des Kulturamtes, präsentiert einige Songs aus seinem neuen Album. Sowohl Breidt als auch Vuk steuerten jeweils Beiträge für den aktuellen Benefiz-Sampler »Talaue rockt« bei, dessen Einnahmen an den VfL-Waiblingen gehen.

Es sind nicht seine Tattoos, sein Aussehen oder sein charismatisches Lächeln, was Breidt von Giesinger, Bourani und Co unterscheidet. Es ist sein ganzes Auftreten. Sehr bestimmt und doch voller Leichtigkeit. Seine Stimme so fest und doch manchmal mit einer gewissen Zerbrechlichkeit. Der Blick aus seinen grünen Augen, fest verankert auf dem was vor ihm liegt. »In Alex lebt eine unbändige Sehnsucht nach Freiheit und er lässt sich in keine Form zwängen«, sagt Hans Derer, Chef seiner Plattenfirma in Winnenden. Alex Breidt fügt hinzu: »Wenn mich eine Idee erst in den Bann gezogen hat, mache ich alles, um sie zu verwirklichen, sei es auf der Bühne oder im Studio«. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt auf seiner Reise. Mit seiner neuen Single »Unterwegs« startet er voller Bewegung in den Sommer 2017. Und feiert erste Erfolge damit: Sein Song schaffte es, nicht zuletzt aufgrund eines spektakulären Video-Clipps, bis in die Top40 der Amazon-Charts und vielen Playlisten deutscher Radiostationen. Die Songs des außergewöhnlichen Liedermachers spiegeln all die Erfahrungen wieder, die er auf seinen Reisen gesammelt hat. Von Stolpern und Fallen, von Aufstehen und Fliegen, von Brennen und Verglühen. Was man in seinen Texten raus hören kann, ist, dass Alex nicht aufgibt. Unbestritten geht es in seiner Musik um Gefühl und dieses legt er in jeden Ton. Er schreibt nicht nur seine Texte und Musik, sondern er lebt sie. Alex Breidt selbst sieht sich als »ein Schiffbrüchiger in einer Welt, in der ´Anders sein´ nicht immer gerne gesehen wird«. Oder wie es im Pressinfo steht: Er ist alles – außer gewöhnlich!

Als Support –Act tritt in Waiblingen der heimische Liedermacher Tom Vuk auf, einst Chef der hochgelobten Konstanzer Kultband Dramagold, und heute Kulturamtsleiter bei der Stadt Waiblingen, veröffentlicht Ende Juni sein erstes Solo-Album »Irgendwen lässt man immer zurück« beim Winnender Label D7.