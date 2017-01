Alex Maiorano & The Black Tales

Donnerlittchen, da erwächst doch tatsächlich richtig ernsthafte Konkurrenz für den Soul-Maharaja KING KHAN! Mal eben die definitiv heißeste und rotzigste Neo-Soul-Scheibe der vergangenen Jahre hat der aus Italien stammende Frontmann und Songwriter – der sich mittlerweile in Berlin niedergelassen und dort eine wahrlich brandheiße Combo um sich geschart hat – mit dem ersten Mini-Album “Everything Boom” rausgehauen, das bei Off Label Records veröffentlicht wurde. Geradewegs eine formidable “60′s-Soul-Revue” bietet das Sextett, welches inklusive Saxophon und Orgel daherkommt: Sie kennen die frühen ROLLING STONES, die NEW YORK DOLLS und ebenso OTIS REDDING, wissen wie Garage-Punk funktioniert – und auch, wie sie mit all diesen Einflüssen umzugehen haben. Was im Endeffekt bedeutet, dass wunderbar swingender Rhythm’n’Blues im New-Orleans-Stil auf Garage-Rock’n’Roll und eine kräftige Portion extrem tanzbarer Soul-Grooves trifft und dann noch mit etwas Latin-Funk und ein wenig Gypsy Swing gewürzt wird. Eine perfekte Mischung, vor allem in Kombination mit den wilden und energiegeladenen Live-Performances, die versprechen “to have Audiences howlin’, hollerin’ and shakin’ their Hips every Time”.