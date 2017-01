Alex Mofa Gang (D)

Wie so viele bedeutende Gangs wurde auch die ALEX MOFA GANG an einem verrauchten Abend zwischen Tisch und Theke geboren. Von ihren Leben als Tontechniker, Tourmanager, Lichttechniker, Backliner und Mercher in die Heimat zurückgekehrt, wurde von den langjährigen Freunden Tommy, Matze, Michi, Rotscher und Sascha die ALEX MOFA GANG gegründet.

Sänger und Texter Sascha hatte die Schubladen voller Songs. Demos, die der Soundtrack zur Geschichte „Die Reise Zum Mittelmaß Der Erde“ sind, welche den literarischen Rahmen und roten Faden für jeden Song der Band bildet. Eine Dekade voller Verlust und Exzess, Hoffnung und Liebe, dem Heranwachsen und Scheitern an Banalitäten im Leben von Protagonist Alex Mofa wird hier Stück für Stück vertont und entwickelt. Stets mit dem Blick für das Wesentliche, ohne an Detail zu verlieren. Schnell wurde den Jungs klar, dass sie sich alle nicht nur musikalisch sondern auch textlich aufgehoben fühlten, sogar in der Geschichte von Alex Mofa wiederfanden.

Diese konnte man bislang anhand der „laut/leise“ Kassette und „Vorwort–‐EP“ (zu haben als CD+Heft, mittlerweile gesucht, weil ausverkauft) mitverfolgen, welche die Band in Eigenenergie veröffentlichten. Ihr Debüt „Die Reise Zum Mittelmaß Der Erde“ ist am 29. Januar 2016 bei People Like You Records erschienen. In den letzten Monaten spielte die ALEX MOFA GANG unter anderem im Vorprogramm von Massendefekt, Montreal, Radio Havanna oder Juliette & The Licks.

Im November flogen sie auf Einladung von La Vela Puerca für einige Konzerte nach Argentinien und der Sommer 2016 ist voller Festivals. Die Gang rotiert wie geölt, da bleibt kaum Zeit zum Auftanken. Aber: „Mudder sagt es is ok!“, denn wie so oft ist der Weg das Ziel. Auch auf ihrer „Reise zum Mittelmaß der Erde“, welche die Gang nun auf die „MUDDER SAGT ES IS OK! TOUR 2017“ führt