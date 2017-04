Die Liebe zur ganz großen Geste gepaart mit dem Blick für die allerkleinsten Dinge: schon auf ihrem Warner-Debüt „Gold von morgen“ (2014) brillierte Alexa Feser als präzise Alltagsbeobachterin. Bald erscheint das langersehnte zweite Album der Musikerin „Zwischen den Sekunden“, mit dem die Künstlerin im Mai 2017 auf große Deutschlandtour geht.Mit ihrem Majordebüt „Gold von Morgen“ feierte Alexa Feser bereits große Erfolge. Das Album landete in den Top 20 der deutschen Charts und wurde darüber hinaus 2015 für den ECHO in der Kategorie „Rock / Pop National“ nominiert. Auch der Nachfolger „Zwischen den Sekunden“, verspricht schon jetzt ein Meilenstein in ihrer Karriere zu werden. Der Vorbote „Medizin“ begeisterte durch einfühlsame Popharmonien, die von akzentuierten Streichersätzen untermalt werden. Darüber hinaus präsentiert sich ihre Stimme ungeheuer kraftvoll und unglaublich empfindsam.Auf der Bühne wird Alexa Feser mit neuer Produktion, neuen Songs und neuer Energie wieder einmal zeigen, was für eine einzigartige Live-Künstlerin sie ist.