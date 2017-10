Unterhalb einer Burgruine wird eine tote junge Frau gefunden. Eine grausige Tat, die auf einen Ritualmord hindeuten könnte. Eine Sonderkommission unter Hauptkommissar Hans Funk beginnt mit den Ermittlungen, ebenso stellt Anton Vinaeger Nachforschungen an. Der Privatdetektiv ist auch ein bekannter Gewürzspezialist, dessen feine Spürnase auf subtile Weise zum Einsatz kommt. Die Ermittler stoßen auf einen ganzen Morast von Vorurteilen, Diskriminierungen und Ausgrenzungen. Bei den Untersuchungen führen die Spuren in mehrere Richtungen: in die rechte Szene, in die Kreise von Salafisten und schließlich zum Islamischen Staat. Alexander Bertsch, 1940 in Heilbronn geboren, studierte Literaturwissenschaft, Philosophie und Musik. Er hat zahlreiche Lyrikbände und Romane veröffentlicht und schreibt außerdem Texte für literarisches Kabarett und Theaterstücke. Alexander Bertsch: Mörderische Ausgrenzungen (Verlag Regionalkultur) ISBN 978-3-95505-012-2 Copyright Autorenfoto: privat.