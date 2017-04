Orgelkonzert mit Alexander Fiseisky

Alexander Fiseisky gilt heute als der bedeutendste und einflussreichste Organist Russlands.

Er ist u.a. Solo-Organist der Moskauer Staatlichen Philharmonischen Gesellschaft, künstlerischer Direktor vieler internationaler Orgelfestivals und Jurymitglied bei internationalen Wettbewerben. Er konzertierte in mehr als 30 Ländern. Im Bachjahr 2000 führte er in Deutschland viermal das Gesamtorgelwerk von J. S. Bach auf, davon zweimal im Rahmen der EXPO 2000 in Hannover, und in Düsseldorf an einem einzigen Tag als Bach-Marathon.